お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が7日に放送されたフジテレビ「街グルメをマジ探索！かまいまち」（後7・00）に出演。台湾旅行で衝撃を受けた料理を振り返った。今回は「今こそ行くべき東京スカイツリーSP」と題して放送され、MCのかまいたちらが多くの限定メニューがあるテッパンのスポットから、通のみぞ知る穴場まで、グルメを通してスカイツリーをガチ探索した。この日、東京スカイツリーでは「台湾祭」が開