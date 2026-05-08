ミラノ・コルティナ五輪の女子スピードスケート1000mで大会記録を叩き出し、金メダルに輝いたユッタ・レールダム（オランダ）が公式インスタグラムを更新。サッカーに興じる様子を複数の画像とともに紹介したところ、「脚の筋肉がまじでやばい」「本物の選手かと思った」「ボディがはち切れそうだ」など大きな反響を呼んだ。プライベートジェットでミラノ入りし、開会式をキャンセルするなど何かと話題を振りまいたお騒がせ女