WHO=世界保健機関は、「ハンタウイルス」の集団感染の疑いがあるクルーズ船で、新たに2人の感染を確認したと発表しました。WHOのテドロス事務局長は7日、「ハンタウイルス」の集団感染の疑いがあるクルーズ船で、新たに2人の感染が確認され、感染者は5人となり、ほか3人に感染の疑いがあると発表しました。このうち3人が死亡しています。感染源については調査中としていますが、死亡したオランダ国籍の夫婦が「アンデス株」をもつ