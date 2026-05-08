NY株式7日（NY時間15:11）（日本時間04:11） ダウ平均49593.72（-316.87-0.63%） ナスダック25768.27（-70.67-0.27%） CME日経平均先物62330（大証終比：-800-1.29%） 欧州株式7日終値 英FT100 10276.95（-161.71-1.55%） 独DAX 24663.61（-255.08-1.02%） 仏CAC40 8202.08（-97.34-1.17%） 米国債利回り 2年債 3.915（+0.050） 10年債 4.391（+0.042） 30年債 4.970