【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山田涼介、小泉孝太郎、坂本花織が、日本テレビのキャンペーン『Good For the Planet ウィーク』、通称『グップラ』のアンバサダーに決定した。 ■「すぐ始められることがこんなに身近にあるということをしっかり伝えていけたら」（山田涼介） 『グップラ』は、日本テレビが地球のため、未来のために持続可能な取り組み＝「グップラ」なことを提案し、視聴者と共