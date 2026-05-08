6日に左足首を負傷した大相撲の大関・安青錦について、師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）は7日、東京都江東区の安治川部屋で取材に応じ、夏場所（10日初日、東京・両国国技館）の出場可否について「出る方向で動いている。それはずっと変わらない」と話した。同日に行った精密検査の結果などを踏まえ最終判断する。今場所は初のカド番で、負け越せば来場所は関脇に転落する。この日は安治川部屋の稽古が休みで治療に努めたと