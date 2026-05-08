【4R】ケレン味のない自力勝負で着実に力を付けてきた野村賢。A級予選の4Rは前受けから一旦下げ、4番手打鐘から一気にスパート。単騎で捲る村上に迫られはしたが、1着に踏ん張って見せた。これで予選は3月小倉から4連勝と好調をアピールする。「下げて出直す予定でした。組み立てはうまく行きました」。思わず頬をゆるめる野村が準決も長い距離をもがいて踏ん張る。実力者吉本が番手で仕事をこなす。別線から高本―伊藤が鋭