ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は4日目を迎える。これからの女子レーサー界をリードする若手を紹介する「君こそスター候補」は門田栞（25＝香川）を取り上げる。ゴールデンウイーク明けの3日目、オープニングレースを制したのは地元8人衆の末っ子・門田。コンマ28の6番手スリットから伸び返して逃げ切った。「少しずつ上積みできています。しっかり水をつかむ調整をして、前に進むようになりまし