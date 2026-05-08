お笑いカルテット「ぼる塾」の田辺智加（42）が7日に放送されたフジテレビ「街グルメをマジ探索！かまいまち」（後7・00）に出演。テレビ番組の収録において、自身のポリシーとして「食べることを禁止しているもの」を明かした。今回は「今こそ行くべき東京スカイツリーSP」と題して放送され、MCのかまいたちらが多くの限定メニューがあるテッパンのスポットから、通のみぞ知る穴場まで、グルメを通してスカイツリーをガチ探索