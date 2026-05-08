ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は4日目を迎える。注目は11Rだ。手堅く着順をまとめる田口が、インで的確にスタートとターンを決める。他艇を突き放すか。好仕上がりの渡辺がセンターから脅かす。捲り、捲り差し緩急自在に立ち回って。高憧が急上昇ムードだ。4カドで機敏に駆け回る。前田はコース不利も果敢に勝負だ。＜1＞田口節子上位と比べると弱い感じで普通です。今節は乗り心地と展開がい