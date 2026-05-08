福島県郡山市の磐越道で21人が死傷したバス事故を受け、死亡した生徒が通っていた新潟市の北越高校は臨時の保護者説明会を開きました。新潟市中央区の北越高校できのう午後7時に始まった臨時の保護者説明会。冒頭、死亡した生徒に黙とうがささげられたということです。今回の事故を巡っては、バス事業者が「学校からの依頼でレンタカーと運転手を手配した」と説明していましたが、出席者によりますと、学校側はバスの事業者に対し