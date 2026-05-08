日本テレビ系キャンペーン『Good For the Planet ウィーク』（5月30日〜6月7日）、通称『グップラ』のアンバサダーに、俳優・小泉孝太郎さん（47）、ミラノ・コルティナ五輪の銀メダリスト・坂本花織さん（26）、Hey! Say! JUMP・山田涼介さん（32）が就任し、コメントを寄せました。『グップラ』は、地球のため、未来のために持続可能な取り組み＝『グップラ』なことを提案し、視聴者と共に“みんなのより良い暮らしに向けて今で