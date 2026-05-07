少しずつ気温が上がり始めた今、これから先の季節を見越してカットを検討中。そんな大人女性におすすめしたいヘアスタイルを編集部がリサーチしました。今回は、以前かけたパーマが残っている人や、くせ毛さんにフォーカス。自然な動きやニュアンスをそのまま活かして、こなれ感と若々しい印象を演出できる「ミニボブ」をご紹介します。 くせ毛を味方にした大人のナチュラルボブ くせ毛を活かしたミニ