そろそろ夏に向けて、サンダルをチェックしたいところ。まだ目星をつけていないという人は【studio CLIP（スタディオクリップ）】をチェックしてみて。昨年人気だったモデルを含め、気になるサンダルがぞくぞくと登場しています。今回は履きやすさを重視したい人にぴったりな、“軽らく”サンダルシリーズをご紹介。 ドローコードが今っぽいアクセントに 【studio CLIP】「軽らくコードサンダル