淡色コーデに挑戦したいけれど、ナチュラルすぎるのは苦手……。そんな大人女性にチェックしてほしいのが【ZARA（ザラ）】。どこかモードな雰囲気をまとったデザインで、ナチュラルに寄りすぎないオシャレなアイテムが豊富に揃っています。自分好みの淡色アイテムを取り入れて、いつものコーデをアップデートしてみて。 ナチュラルで終わらせないエッジの効いた一枚 【ZARA】「リネン混紡パフヘ