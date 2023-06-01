今季限りでスポルティングとの契約が満了となる守田英正は、田中碧が所属するイングランドの古豪リーズへの移籍が濃厚のようだ。ポルトガルメディア『A Bola』の報道として、リーズの専門サイト『Leeds United News』が伝えたところによると、30歳MFのリーズ加入は「原則的にはすでに決まっている』という。こうした報道に、韓国メディアも反応。『スポータルコリア』は「すごい！日本ははるか先を行っている。プレミアリー