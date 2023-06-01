音羽山親方（元横綱・鶴竜）が7日、東京都墨田区の音羽山部屋で取材に応じ、右耳を痛めた大関復帰の霧島について「大丈夫。鼓膜は破れていない」と明かした。6日に出向いた荒汐部屋での稽古中に患部を負傷。この日は疲労などを考慮し、部屋での稽古を休んだ。2場所連続優勝が懸かる夏場所へ「（状態は）悪くない。場所に入って良い流れをつかむことが大事。あとはもう、動きの確認だと思う」と期待を込めた。