◇女子ゴルフツアーワールド・サロンパス・カップ第1日（2026年5月7日茨城県茨城GC西C（6718ヤード、パー72））佐久間朱莉は序盤の12番でダブルボギーを叩くなど出入りの激しいゴルフになったが、イーブンパーにまとめた。前日は腰痛のためプロアマ戦を途中棄権。サウナでリフレッシュした後、ケアに時間を割いた。この日も痛みは残っていたが、テーピングを施し、痛み止めを服用して強行出場した。メジャー初制覇が見え