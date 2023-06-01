女優の松下奈緒（41）が7日に放送されたフジテレビ「街グルメをマジ探索！かまいまち」（後7・00）に出演。一番好きな食べ物を明かした。今回は「今こそ行くべき東京スカイツリーSP」と題して放送され、MCのかまいたちらが多くの限定メニューがあるテッパンのスポットから、通のみぞ知る穴場まで、グルメを通してスカイツリーをガチ探索した。最初のグルメとして「ニダイメ野口鮮魚店」を訪れた松下、かまいたち・濱家隆一、