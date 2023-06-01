ｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨（３１）が食品メーカー「ヤマモリ」の機能性表示食品「ＧＡＢＡ１００睡活ビネガー」の新テレビＣＭに出演することが７日、分かった。ＣＭでは“睡眠王”の菊池が新キャラクター「睡活くん」と共演する。ＣＭで相棒を迎えたことに関連し、日常での相棒を問われると、菊池は「相棒はやっぱりメンバー」とうなずいた。自身の“睡眠論”にも言及し、「僕サウナが好きで、サウナに行くと、入眠に良いな