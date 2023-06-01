秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまが子どもたちを支援する団体のイベントに出席されました。紀子さまと佳子さまは、きのう、東京・港区のホテルで国際NGO「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」の創立40周年を記念するイベントに出席されました。「セーブ・ザ・チルドレン」はイギリスで発足し、アン王女が、当時、皇太子妃だった上皇后さまに提案したことがきっかけで、1986年に日本法人が設立されました。紀子さまと佳子さまは、