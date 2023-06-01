おととい、福島県郡山市の磐越道で21人が死傷したバス事故で、警察は、バスを運転していた68歳の男を逮捕しました。過失運転致死傷の疑いで逮捕されたのは、新潟県胎内市の無職、若山哲夫容疑者（68）です。若山容疑者はおととい午前7時半ごろ、郡山市の磐越道上り線で運転していたマイクロバスをガードレールなどに衝突させ、バスに乗っていた新潟市の北越高校3年、稲垣尋斗さんを死亡させたほか、17人にけがをさせた疑いがもたれ