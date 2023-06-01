大西洋でハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船は、日本時間の10日にもカナリア諸島に到着する見通しです。こうした中、カナリア諸島自治州の知事は、「船は接岸せず、沖合に停泊するだけだ」との認識を示しました。クルーズ船の受け入れに反対していたカナリア諸島自治州の知事は7日、スペイン政府と協議した後、取材に応じ「スペイン政府から、船はいかなる場合も接岸せず、沖合に停泊するだけだと知らされた」と明