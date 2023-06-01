刑事裁判のやり直し＝再審制度を見直すための改正法案をめぐり、自民党はきのう、法案の審査をおこないましたが、了承には至りませんでした。法務省はきのう、再審開始決定に対する検察官の不服申し立てである抗告の「原則禁止」を法律の付則に盛り込む修正案を自民党の法務部会に示しました。ただ、出席した議員からは法律の「本則に書くべきだ」との異論が相次ぎ、法案の了承は見送られました。自民党鈴木馨祐 司法制度調