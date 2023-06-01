【その他の画像・動画等を元記事で観る】 菊池風磨（timelesz）が出演する“GABA100 睡活ビネガー”新TVCM『風磨さんと睡活くん』篇（15秒）が公式サイトにて先行公開（地上波放送は5月22日より全国にて順次放映）。さらに公式YouTubeにて、菊池が「睡活くん」「睡活ちゃん」と共演する WEBムービー（全3篇）も順次公開される。 ■菊池風磨と「睡活くん」のコミカルな掛け合いも見どころ 2025年に続いての