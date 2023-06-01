【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TVアニメ『これ描いて死ね』のオープニングテーマが、キタニタツヤの「遺書」に決定。 オープニングテーマを使用した本PVも解禁された。 ■「創作活動とは『俺はここにいるぞ（いたぞ）』という絶叫だ」（キタニタツヤ） マンガ大賞2023大賞や、第70回小学館漫画賞など、数々の賞を受賞し、SNSでも多数の高評価を獲得している小学館『ゲッサン』連載中の