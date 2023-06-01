新潟アルビレックスBBは9日からアウェーで香川とのプレーオフ準決勝に臨む。7日は新潟県西蒲原郡の弥彦体育館で実戦練習を行い、レギュラーシーズン1位の強豪を想定して動きの最終確認などを行った。46歳の誕生日を迎えてBリーグの現役最年長となったPG五十嵐圭は、ベテランとして経験を生かしたプレーで大一番でもチームを引っ張る覚悟を示した。全体練習後、自主的にシュート練習を行っていると、スタッフが46歳の誕生日を祝