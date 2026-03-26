日焼け対策しながらおしゃれ見えも狙える帽子は、これからの季節手放せない存在に。今回は【ダイソー】から、注目のアイテムをピックアップしてお届けします。撥水加工や洗濯OKといった機能性が備わっているキャップや、お値段以上のハイクオリティハットなど、春・夏のお出かけの相棒にしたくなりそうな帽子が登場。 シンプルコーデが垢抜ける主役級ハット 【ダイソー】「メッシュアクトレスハット」