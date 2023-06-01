8日午前3時50分頃、茨城県南部を震源とするマグニチュード4.2の地震が発生し、茨城県、埼玉県で最大震度3を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要8日午前3時50分頃、茨城県、埼玉県で最大震度3を観測する地震が発生しました。震源地は茨城県南部(北緯36.3度、東経140.1度)で、震源の深さは約70km、地震の規模(マグニチュード)は4.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上が観