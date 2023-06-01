声優で女優の新葉（わかば）尚が７日夜、Ｘを更新し、６日に亡くなった特撮ドラマ「宇宙刑事ギャバン」の主人公を演じた父親の俳優・大葉健二（おおば・けんじ、本名・高橋健二＝たかはし・けんじ）さんを追悼した。「いつもお世話になっている皆様へ」のタイトルで投稿。「お知らせにもありました通り、父、大葉健二５月６日に治療を行っていた病院にて永眠いたしました」と報告。「生前、父を愛してくださり、たくさんの応援