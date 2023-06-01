女性４人組アイドルグループ・ももいろクローバーＺが、８日から放送開始されるフマキラー・スキンベープシリーズの新ＣＭ「みんなのムチューを応援！」編に出演する。今回のＣＭでは、配信中の新曲「ムネモシュネ」がテーマソングとして使⽤され、軽快な⾳楽で４⼈の登場を盛り上げる。玉井詩織は楽曲について「『ムネモシュネ』は面白いタイトルだと思うのですが、これは記憶を司る神様の名前なんです。ス