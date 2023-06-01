ｔｉｍｅｌｅｓｚ・菊池風磨（３１）が出演するヤマモリ株式会社の「ＧＡＢＡ１００睡活ビネガー」の新ＣＭが、８日から公式サイトで公開される。２２日から地上波でも放送される。菊池は、睡眠の質などを向上させる同商品を模した新キャラクター「睡活くん」「睡活ちゃん」と“初共演”。「癖になるかわいさ。僕はもう虜（とりこ）です」と目尻を下げた。自身の健康法については「おなかいっぱい食べないこと。腹八分目で抑え