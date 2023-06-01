5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの「好きすぎて滅！」が、5月8日発表の最新「オリコン週間カラオケランキング」で1位を獲得。7週連続・通算8週目の1位を獲得した。【動画】M!LK「好きすぎて滅！」ミュージックビデオ昨年10月にデジタル配信が開始された本作が「オリコン週間カラオケランキング」に初登場したのは2026年1月5日付の41位。その後、2月2日付で7位につけ、初のTOP10入りを果たした。さらに3月2日付で3位、3月9日