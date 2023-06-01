ももいろクローバーZがフマキラーのスキンベープシリーズの新CM「みんなのムチューを応援！」篇に8日から出演する。公園の虫捕り、夏フェス会場、バーベキューなどで“ムチュー”になっていると虫の影が忍び寄る…。そこに「ベープ！！」のかけ声とともに4人が神出鬼没に現れ、虫の悩みから救ってくれるストーリー。バックには新曲「ムネモシュネ」が流れる。4人は撮影後に取材に応じた。−撮影はどうでしたか百田夏菜子すごくあ