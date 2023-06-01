8日午前3時50分ごろ、茨城県、埼玉県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、茨城県の筑西市、埼玉県の熊谷市です。【各地の震度詳細】■震度3□茨城県筑西市□埼玉県熊谷市■震度2□茨城県土浦市茨