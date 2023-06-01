ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５６．６５円付近での推移となっている。ＮＹ時間に入ってドル高の動きが出ており、ドル円も一時１５６．８５円付近まで上昇。下落していた原油が下げ渋っていることで、米国債利回りが上昇しており、ドル円も追随している。 米・イランの和平合意への期待が市場に広まっているが、イラン政府がホルムズ海峡を通過する船舶に対し、新たな規則を示したと報じられたことで、不透明感も出てい