◇バレーボール男子イタリア1部リーグ・プレーオフ決勝第3戦ペルージャ3―1チビタノーバ（2026年5月6日イタリア・ペルージャ）日本代表主将の石川祐希（30）が所属するイタリア1部ペルージャは6日、チビタノーバとのプレーオフ決勝第3戦を3―1で制し、3連勝で2季ぶり3度目の優勝を決めた。負傷から3カ月ぶりに途中出場で復帰した石川は、イタリア参戦11季目で悲願を達成。日本人では02〜03年のトレビーゾ（現シスレー）に