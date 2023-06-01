【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは7日、ホルムズ海峡で船舶通過を支援する措置を巡り、トランプ政権が早ければ今週の再開を視野に入れていると報じた。サウジアラビアなどが米軍基地の使用制限を緩和したため。