アメリカ軍のイランに対する海上封鎖について、イランが3か月から4か月間は乗り切ることができるとアメリカの情報機関が分析していると報道されました。アメリカの「ワシントン・ポスト」は7日、アメリカ軍によるイランに対する海上封鎖について、CIA=中央情報局が“イランは少なくとも3か月から4か月間、深刻な経済的打撃を受けずに乗り切ることができる”と分析していると伝えました。アメリカ政府高官らの話として伝えたもので