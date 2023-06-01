NY株式7日（NY時間13:14）（日本時間02:14） ダウ平均49665.95（-244.64-0.49%） ナスダック25802.37（-36.57-0.14%） CME日経平均先物62390（大証終比：-740-1.19%） 欧州株式7日終値 英FT100 10276.95（-161.71-1.55%） 独DAX 24663.61（-255.08-1.02%） 仏CAC40 8202.08（-97.34-1.17%） 米国債利回り 2年債 3.903（+0.038） 10年債 4.380（+0.031） 30年債 4.962