BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月5日～2026年5月17日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[エレナ オスタペンコ] 2 - 1 [エレナ ガブリエル ルーズ] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第3日がイタリア ローマで行われ、女子シングルス2回戦で、エレナ オスタペンコとエレナ ガブリエル ルーズが対戦した。 第1セットはエレナ ガブリエ