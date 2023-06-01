イングランド女子スーパーリーグで6日、長谷川唯らが所属するマンチェスターCの優勝が決まった。逆転の可能性があった3位アーセナルがブライトンと1―1で引き分け、1試合を残して10季ぶりの戴冠。チェルシーの連覇を6で止めた。ブライトンは角田楓佳が先制点を決めて長谷川らの優勝を援護する形になった。クラブ公式サイトではイレブンが私服姿で優勝の瞬間を見守った際の動画が公開され、長谷川や山下杏也加、藤野あおばも笑