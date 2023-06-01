秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまは、困難を抱える子どもたちを支援するNGO団体の記念行事に出席されました。紀子さまと佳子さまは7日夕方、東京都内のホテルを訪れ、国際NGO「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」の創立40年を記念した行事に出席されました。この団体は、貧困や虐待、災害など様々な困難を抱える子どもたちを支援するNGOで、お二人は7年前にもこの団体の行事に参加されています。お二人は、能登半島地震の際に配