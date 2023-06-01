きょうのユーロドルはやや買いが優勢となっているものの、１．１７ドル台後半を中心にレンジ取引が続いている。一方、ユーロ円は買いが優勢となっており１８４円台に上昇。１００日線を挟んでの上下動が続いている。 米国とイランが和平合意なら、ユーロはさらに上昇の可能性があるとの指摘が出ている。アナリストは、米国とイランが今後数日で和平合意に達すれば、ＥＣＢの利上げ期待が市場でさらに後退