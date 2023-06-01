チャンピオンズリーグ（CL）・準決勝セカンドレグが6日に行われ、バイエルンはパリ・サンジェルマン（PSG）と1−1で引き分けた。この結果、2戦合計スコアは5−6となり、バイエルンの準決勝敗退が決定。試合後、バイエルンに所属するオーストリア代表MFコンラート・ライマーが、『DAZN』を通して試合を振り返った。乱戦となった敵地開催のファーストレグで、バイエルンは一時3点ビハインドを強いられながら、最終的には4−5と追