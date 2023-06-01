おぎやはぎの小木博明と矢作兼が、4月30日深夜に放送されたTBSラジオ『木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき』(毎週木曜25:00〜27:00)で、休養を発表したバナナマン・日村勇紀について語った。神田愛花○日村の妻・神田愛花は「全然、心配する必要はありません」体調不良により、しばらく休養することを発表した日村。この話題に触れた矢作は「日村さんのニュースがなかなか衝撃ですよね」と切り出し、小木も「ビックリしましたよ」