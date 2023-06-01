NY株式7日（NY時間12:11）（日本時間01:11） ダウ平均49777.76（-132.83-0.27%） ナスダック25853.05（+14.11+0.05%） CME日経平均先物62495（大証終比：-635-1.02%） 欧州株式7日GMT16:11 英FT100 10276.95（-161.71-1.55%） 独DAX 24663.61（-255.08-1.02%） 仏CAC40 8202.08（-97.34-1.17%） 米国債利回り 2年債 3.886（+0.021） 10年債 4.368（+0.019） 30年債 4.