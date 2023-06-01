ルビオ米国務長官（右）と面会するローマ教皇レオ14世＝7日、バチカン（バチカンメディア提供・ロイター＝共同）【ローマ共同】ローマ教皇レオ14世は7日、バチカンでカトリック信者のルビオ米国務長官と面会した。トランプ大統領がイラン攻撃に批判的な教皇への非難を繰り返す中、米バチカン関係の改善が狙いだった。米国務省の報道官は「強固な関係」を確認したと成果を強調。中東情勢についても協議した。ルビオ氏はバチカン