7日のニューヨーク株式市場では、中東情勢の緊張が緩むとの期待感などから、株価が上昇しています。連休明けの東京株式市場でも、日経平均株価が初めて6万2000円台を突破しました。ニューヨーク株式市場は7日、アメリカとイランによる戦闘終結に向けた取り組みが進むとの期待感などから、ダウ平均株価は取引開始直後、一時、200ドルあまり値上がりし、5万ドルの大台を回復しています。また、ニューヨーク原油市場も、中東での戦闘