大手企業など1500社以上が導入している恋愛マッチングアプリに迫りました。「（Q. お互いの好きなところは？）ずっと一緒にいても違和感がないというか、穏やかに過ごしていける」「私も同じようなこと言おうと思ってました」と話すのは、2025年11月に婚姻届を提出した、新婚ほやほやの夫婦。夫は建築業、妻は航空業と、お互いバリバリ働く中、二人を結びつけたのが、マッチングアプリでした。3組に1組が交際相手を探すマッチング